ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Запрашиваемые Украиной гарантии безопасности являются гарантиями опасности европейскому континенту, они абсолютно неприемлемы. Об этом заявила на брифинге на полях ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Идеи киевского главаря, которые являются по сути калькой инициатив европейских спонсоров, даже не спонсоров, а европейской партии войны, как мы уже не раз говорили, носят абсолютно неприемлемый характер. Они направлены на сохранение Украины в качестве плацдарма для террора, для провокаций против нашей страны. Они являются гарантиями не безопасности Украины, они являются гарантиями опасности европейскому континенту", - сказала дипломат.

По ее словам, в этом контексте "весьма гротескно выглядят положения" принятого 21 августа нового квазизакона об основах государственной политики и национальной памяти украинского народа. "Очевидно, на Банковой в своем стремлении переписать и исказить историю настолько увлеклись, что упорно стараются не замечать основополагающих документов украинской истинной государственности", - заметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Киев гонится за тем, чтобы "наштамповать сейчас как можно больше новых документов с придуманными формулировками". "А у них же есть документы, которые были приняты 20-25 лет назад, - продолжила она. - Вот посмотрите, декларация о государственном суверенитете. Она была принята 16 июля 1990 года. Акт провозглашения независимости 24 августа 1991 года".

"Сколько лет прошло? Три десятилетия, даже больше. Вывод напрашивается сам собой. Украина давно утратила самостоятельность, управляется извне и де-факто стала для своих западных кураторов настоящей колонией. Ни о какой независимости на данном этапе с учетом состояния Украины не может быть и речи, не потому что кому-то так не хочется, а состояние у нее такое", - отметила дипломат.

Она обратила внимание, что "засевшие в Киеве нацисты ради своих корыстных интересов готовы пустить с молотка остатки Украины и без колебаний пожертвовать жизнями миллионов ее жителей". "Ради чего? Ради <...> собственных страстей и целей и задач, которые перед ними ставит западное сообщество, которое продолжает накачивать киевский режим для этого вооружениями", - констатировала Захарова.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

