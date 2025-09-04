Как отметил глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР, евробюрократия находится в панике от консолидации сил мирового большинства

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Глава европейской дипломатии Кая Каллас пребывает в истерике из-за итогов саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, поскольку позиции Запада оказались под угрозой. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Глава европейской дипломатии Каллас пребывает в полнейшей истерике от итогов саммита ШОС в Китае. <...> Похоже, Каллас внезапно посетило осознание неизбежности крушения тех самых "правил", выдуманных коллективным Западом для оправдания попыток установления его монополизма и гегемонии. Поэтому она взывает к "противостоянию" "новой реальности", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, евробюрократия находится в панике от консолидации сил мирового большинства, которые ломают навязанные западным меньшинством ложные нарративы и ценности. "Именно такой миропорядок, как сказал Владимир Путин, оформляют сегодня Россия, Китай и наши партнеры из стран глобального Юга", - отметил он.

Слуцкий подчеркнул, что эпоха доминирования "золотого миллиарда" уходит в прошлое. "Как бы такие, как Каллас, ни бились в конвульсиях и ни призывали к "противостоянию". Но это происходит не в результате "заговора", а согласно объективному историческому процессу и в результате усиления влияния здравых сил в мировой политике", - добавил депутат.