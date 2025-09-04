Действия Хельсинки отражают "болезненную реакцию Запада на результаты саммита и перспективы развития ШОС", заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Недавний призыв президента Финляндии Александра Стубба об объединении Запада перед угрозой со стороны глобального Юга симптоматичен и отражает общий вектор стран НАТО на милитаризацию и эскалацию напряженности в отношениях с Россией и ее союзниками. Об этом в разговоре с ТАСС сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Голос Хельсинки симптоматичен и отражает болезненную реакцию Запада на результаты саммита и перспективы развития ШОС. Прежде всего это вызвано недавно приобретенным Финляндией статусом страны-участницы НАТО, который предполагает демонстративно агрессивную по отношению к РФ и безудержную милитаризацию приграничья. Из Финляндии выращивают еще один плацдарм проецирования силового давления, где уже разворачивается значимый для альянса выдвинутый на восточный фланг военно-промышленный кластер", - сказал он.

Эксперт добавил, что в рамках двусторонних соглашений США активно развертывают в Европе дополнительную инфраструктуру, в том числе наступательного характера, и продолжают активно поддерживать ВСУ поставками различных типов вооружений и направлением своих инструкторов и военных специалистов. В частности, для тестирования и отработки тактики применения различных типов оружия в качестве полигона используются отдельные участки фронта. Часть этой продукции уже локализована на производственных площадках в Финляндии. Это прежде всего ударные разведывательные дроны, умные мины, наземные роботизированные комплексы.

Также Финляндия вносит свой вклад в разработку безэкипажных морских систем, разрабатывает для их управления геоинформационные цифровые платформы. При этом ставка делается именно на проведение работ по боевой апробации отдельных видов вооружений и военной техники, которые в перспективе могут самостоятельно поставляться финским военно-промышленным комплексом не только в интересах ВСУ, но уже и на внешний рынок, прежде всего в контурах НАТО. Наконец, существуют планы направления военных специалистов Академии национальной обороны Финляндии для проведения "якобы научно-исследовательской деятельности, а на самом деле для систематизации опыта ВСУ в рамках борьбы с российскими вооруженными силами", учета этой практики для выработки будущих концепций и национальной оборонной доктрины с отчетливым антироссийским уклоном. Все эти действия носят долгосрочный программный характер и нацелены на формирование тех условий, которые позволят в перспективе Финляндии стать одним из ключевых угрозообразующих факторов на североевропейском направлении для России и выступить в качестве флагмана последующей эскалации в рамках предстоящей борьбы за арктическую ресурсную базу, отметил Степанов.