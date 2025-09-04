Захарова по-китайски пожелала счастья и благополучия соотечественникам в КНР

Официальный представитель МИД РФ перевела озвученные пожелания

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожелала на русском и китайском языках благополучия и счастья проживающим в Китае соотечественникам.

В ходе брифинга на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) дипломата попросили сказать напутственные пожелания обучающимся в китайских школах детям соотечественников на двух языках.

"Детям и потомкам наших соотечественников я желаю благополучия и всего самого наилучшего", - сказала Захарова.

После этого официальный представитель МИД РФ перевела озвученные пожелания на китайский язык.

О ВЭФ

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

