ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был ликвидирован из-за своих идеологических убеждений. Такое мнение выразил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях Восточного экономического форума.

"Я знаю Парубия лично, это был один из тех идеологов, который максимально все делал для того, чтобы из Украины сделать "анти-Россию". То есть это просто изувер. <…> И его преподношение людям как героя, как того же Бандеру, это как раз и есть элементы той идеологической подготовки и обрабатывания мозгов людей. Но, как мы увидели, оказывается, нельзя полностью исключить сознание людей. И поэтому он стал жертвой своих же идеологических убеждений", - сказал он.

Сальдо отметил, что свое лицо Парубий показал в Одессе, когда он "создал ситуацию для сожжения людей в Доме профсоюзов".

Парубий был застрелен 30 августа во Львове. Сотрудники правоохранительных органов не сразу смогли выследить убийцу, который, по информации издания "Страна", тщательно спланировал пути отхода и скрылся, воспользовавшись слепыми зонами камер слежения. В ночь на 1 сентября был задержан подозреваемый - Михаил Сцельников. Суд арестовал его на 60 суток без права внесения залога, при этом мужчина публично признал вину.

Парубий с февраля по август 2014 года занимал должность секретаря Совбеза, с апреля 2016 по август 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте на Украине в 2014 году. По данным иностранных экспертов, руководил снайперами, стрелявшими в людей на "майдане". Кроме того, его обвиняли в причастности к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. 1 ноября 2018 года был внесен в санкционный список РФ.

