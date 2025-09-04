Владимиру Зеленскому окончание войны не вживлено, заявил губернатор Херсонской области

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Запрашиваемые украинскими властями "гарантии безопасности" служат поводом не завершать войну. Такое мнение выразил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях Восточного экономического форума.

"Если говорить о гарантиях, которые Украина требует, то это один из поводов для того, чтобы не заканчивать войну. Потому что [Владимиру] Зеленскому окончание войны не вживлено, когда его создавали. Его создавали заранее для того, чтобы появился глава режима, которому не украинцы нужны - которому "анти-Россия" нужна. Ему вживили понятие "анти-Россия", - сказал он.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.