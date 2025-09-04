Губернатор Херсонской области отметил, что именно для этого Зеленский и пытается манипулировать европейскими лидерами

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский ради своей собственной безопасности "положит на плаху" еще тысячи соотечественников. Такое мнение выразил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях Восточного экономического форума.

"Ему (Зеленскому - прим. ТАСС) нужны гарантии не для страны, а гарантии собственной безопасности. А ради этого он готов положить на плаху еще сотни тысяч своих соотечественников и даже не задуматься об этом", - сказал он.

Сальдо отметил, что именно для этого Зеленский и пытается манипулировать европейскими лидерами.

"Мне больше обидно <...> за людей, которые ради этих идиотских и людоедских принципов погибли, получили увечья, лишились своих домов, своего имущества, которые сейчас разбросаны по всей большой планете - и у нас в России, и в других странах", - подчеркнул губернатор.

