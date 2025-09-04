Под ударом оказываются практически все направления, которые важны для развития Арктики, отметил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Владислав Масленников

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Стремление ряда западных стран сдерживать Россию в Арктике имеет негативные последствия для всей мировой экономики. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Владислав Масленников на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), посвященной партнерству в Арктике и на Дальнем Востоке.

"Безрассудное стремление ряда [западных] государств к сдерживанию России в Арктике, в том числе путем бесконечного наращивания нелегитимного санкционного давления и на наших экономических операторов, и на их зарубежных партнеров, имеет весьма негативные последствия для всей мировой экономики," - отметил дипломат.

Он упомянул, что под ударом оказываются международное проектное взаимодействие на севере, сотрудничество в сфере реагирования и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рыболовство, охрана окружающей среды, а также научно-исследовательская деятельность."Практически все направления, которые важны для развития Арктики," - подчеркнул Масленников.

Директор департамента обратил внимание на то, что политический климат в Арктике ухудшается. "Если ранее среди арктических стран было понимание, что Арктика - это территория сотрудничества и мира, то сейчас очевидно, что в Заполярье в полной мере ощущается рост общей геополитической напряженности, продолжается активное военное освоение высоких широт западными странами и блоком НАТО, расширяется военная инфраструктура, растет число коалиционных учений альянса," - констатировал дипломат.

