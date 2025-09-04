Сальдо отметил важность контроля прибрежных городов Николаевской области Украины

Все водные артерии южной части Украины являются историческими территориями России, подчеркнул губернатор Херсонской области

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Контроль над прибрежными городами Николаевской области Украины важен РФ для нарушения логистических цепочек ВСУ. Такое мнение высказал в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях Восточного экономического форума.

"Нарушать логистические цепочки противника - это прямая, непосредственная необходимость для победы в наших действиях. Не только Николаевский морской порт, не только порты, которые находятся чуть-чуть южнее Николаева, но и особенно важен для нас Очаков. <…> Для нас очень важно контролировать и знать, что там происходит, и не давать использовать противнику эти природные географические точки для доставки боеприпасов и личного состава, и любого другого военного оборудования к линии фронта", - сказал он.

Сальдо подчеркнул, что все водные артерии южной части Украины являются историческими территориями России.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.