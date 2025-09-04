Аксаков: законопроект об увеличении штрафов для банков в приоритете осенней сессии

Документ предусматривает, что размер штрафов будет привязан к величине капитала банка и составит до 0,1% за нарушение законов в сфере защиты прав потребителей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Законопроект об увеличении штрафов для банков за нарушение прав потребителей находится в числе приоритетных у Госдумы и будет рассмотрен в осеннюю сессию. Об этом в интервью ТАСС в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"В числе приоритетных - законопроект об увеличении штрафов для банков за нарушение прав потребителей: размер санкций будет привязан к собственному капиталу кредитной организации. Эта инициатива стала продолжением череды принятых нами мер по ужесточению надзора за добросовестной работой банков со своими клиентами", - отметил Аксаков.

Документ предусматривает, что размер штрафов будет привязан к величине капитала банка и составит до 0,1% за нарушение законов в сфере защиты прав потребителей и нормативных актов Банка России и до 1% за неисполнение предписаний регулятора об устранении нарушений. Как ранее объяснял Аксаков, благодаря нововведениям верхняя граница штрафов перестанет быть фиксированной, а ответственность банков станет "более соразмерной их экономическим возможностям", что также повысит защиту клиентов.

Нововведения коснутся нарушений банками требований законов о потребительских кредитах, о кредитных договорах с мобилизованными бойцами, участниками СВО и членами их семей и закона "О банках и банковской деятельности" "в части регулирования операций по привлечению во вклады денежных средств физических и юридических лиц и регулирования отношений, связанных с заключением с физическим лицом договоров об оказании финансовых услуг от имени и (или) по поручению некредитной финансовой организации". Также речь идет о наказаниях за нарушения требований нормативных актов ЦБ, принятых в соответствии с указанными законами.