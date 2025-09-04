По словам официального представителя МИД РФ, у американского президента много недоброжелателей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп имеет много недоброжелателей из-за того, что высказывает запрещенные ранее в стране мысли. Но сообщения о его смерти - это мелко, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, использовав цитату из фильма "Покровские ворота".

Дипломату был задан вопрос, кому понадобились вбросы о якобы смерти Трампа. "Я, честно говоря, за этим за всем следила. Не знаю, вот первый, наверное, раз скажу, даже не хотела думать об этом. Я думаю, что у него огромное количество недоброжелателей, ровно исходя из того, что он озвучивает те вещи, которые были под запретом в Соединенных Штатах Америки", - сказала она на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Официальный представитель МИД РФ отметила, что эти недоброжелатели будут использовать разные методы, "что они и демонстрируют". "Не знаю, кто за этим стоит, но это все, как говорится в нашем одном из любимых фильмов, мелко", - подчеркнула она.

Захарова отметила, что недовольство некоторых вызывает не только позиция Трампа по Украине, но и "масса других" вопросов. "Он отменил или, по крайней мере, сделал все для того, чтобы на законодательном уровне прошла отмена чудовищной авантюры с третьим полом в американских паспортах. Он делает все, чтобы вернуть базовые принципы, на которых формировалось лучшее, что есть в Америке - уважение, свобода слова истинная. Он пытается это сделать", - указала дипломат.

29 августа в интернете стали распространяться сообщения о том, что президент в течение двух дней не появлялся на публике. Журнал Neewsweek отметил, что хештег #whereistrump стал шестым по популярности в Х, а чат-бот на основе ИИ Grok зафиксировал более 1,3 млн случаев ознакомления пользователей с постами о предполагаемой смерти американского лидера.

О ВЭФ

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

Полный текст интервью будет опубликован позднее на ресурсах ТАСС.