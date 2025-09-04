В этом случае вся территория Германии окажется в зоне риска, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Политические элиты ФРГ обеспокоены маниакальным стремлением канцлера ФРГ Фридриха Мерца к реваншу и опасаются, что использование "Таурусов" может вызвать ответный удар. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Такое маниакальное стремление Мерца к реваншу вызывает все большую обеспокоенность в политэлите ФРГ. Даже партнеры канцлера по правящей коалиции не забыли о том, что в прошлом все военные столкновения Германии и России плохо заканчивались для немцев", - указали в пресс-бюро.

"Германские политики опасаются, что использование "Таурусов" может вызвать ответный удар. В этом случае вся территория Германии окажется в зоне риска", - отмечается в сообщении.