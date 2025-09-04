Замглавы МИД РФ: у Киева и ЕС пока нет желания искать мирные развязки кризиса

Москва готова продолжать диалог с Киевом в Стамбуле, отметил Михаил Галузин

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Россия констатирует, что у Киева и его европейских спонсоров пока отсутствует желание искать мирные развязки кризиса. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью журналу "Новые регионы России". Текст опубликован на сайте МИД РФ.

"С сожалением констатируем, что у Киева и его евроспонсоров пока отсутствует желание искать мирные развязки кризиса", - отметил он.

"Несмотря на это, мы готовы продолжать диалог с Киевом в Стамбуле и открыты к рассмотрению вопроса повышения уровня наших делегаций", - подчеркнул дипломат.

По словам Галузина, недавние заявления киевского руководства свидетельствуют о попытке нивелировать договоренности, достигнутые на Аляске. "Режим [Владимира] Зеленского в очередной раз фактически отверг необходимость устранения первопричин конфликта. А без этого фундамента реализовывать все остальные договоренности априори невозможно", - добавил он.

"Это не единственный пример неконструктивной позиции киевских властей. Напомню: на последней встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле 23 июля с. г. мы предложили сформировать три рабочие группы: по политическим, военным и гуманитарным вопросам. Прошло уже больше месяца, а ответа так и не последовало", - указал замглавы МИД РФ.