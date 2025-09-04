Губернатор Херсонской области отметил, что "там огромнейшие ценности сосредоточены"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Украинские власти спровоцировали раскол православной церкви не только по политическим причинам, но и в погоне за материальными ресурсами. Такое мнение выразил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях Восточного экономического форума.

"То, что происходит на Украине, это, конечно же, не только политика, это борьба за материальные ресурсы, за материальную историческую ценность всех тех храмов, храмовых комплексов. <...> Вот за них и борются киевские вельможи. Там огромнейшие ценности сосредоточены", - сказал он, комментируя преследования, которым подвергается каноническая Украинская православная церковь.

Гонения и запрет УПЦ

Гонения на УПЦ начались в стране после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них вводят санкции. 2 июля Владимир Зеленский лишил предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия украинского гражданства.

Хотя прихожанами УПЦ в стране, по информации ГСУЭСС, остаются не менее 5-6 млн жителей, летом прошлого года был принят инициированный Владимиром Зеленским закон о запрете УПЦ. В соответствии с ним с 24 мая этого года власти получили право инициировать процесс окончательного запрета религиозных организаций УПЦ через суд.

С конца мая в стране началась проверка возможной связи канонической УПЦ с РПЦ. В соответствии со вступившим в силу законом, ГСУЭСС имеет право обращаться в суд с иском о запрете деятельности религиозных организаций, которые экспертиза сочтет связанными с РПЦ. Как отмечали в РПЦ, этот закон несовместим с представлениями о верховенстве закона и нацелен на осуществление политических репрессий в отношении прихожан УПЦ.

