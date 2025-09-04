За него Лондон может поплатиться "ценностями британской короны", указал зампред Совбеза РФ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Великобритания может поплатиться за передачу Украине $1,3 млрд прибыли от замороженных активов РФ "ценностями британской короны". Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале он подчеркнул, что в связи с правонарушением у РФ возникло "право требования к Великобритании и нынешней бандеровской Украине".

Однако, как отметил Медведев, так как через суд эти средства взыскать не получится, у России только один способ вернуть их - взять "украинской землей" или другим имуществом, либо "ценностями британской короны".

"Их еще достаточно в разных местах, включая и находящиеся в России", - указал зампред СБ РФ.

Ранее Великобритания направила Украине $1,3 млрд, полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов. Информация об этом опубликована на официальном сайте британского правительства. В сообщении также говорится, что Лондон пересматривает уровень боеготовности своих вооруженных сил, которые намерен отправить Киеву в случае прекращения огня.