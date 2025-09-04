Официальный представитель МИД РФ сообщила, что это стало бы "кормушкой для фейк-ниюс"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. МИД России отказался от идеи создания цифрового ведущего новостей для своего сайта из-за риска распространения фейков. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), посвященной роли Азиатского континента в глобальном медиапространстве.

"В качестве эксперимента мы думали внедрить наш аудиовизуальный контент на сайте и сделать онлайн-ведущего новостей, который мог бы на разных языках озвучивать новости. Мы от этой идеи отказались, потому что поняли, что это колоссальная была бы кормушка для фейк-ньюс", - упомянула дипломат.

Она отметила, что было бы невозможно гарантировать защиту от распространения фейковых новостей от лица МИД РФ.