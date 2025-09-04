Официальный представитель МИД РФ отметила, что очевидным прогрессом является то, что страны Запада наконец-то "увидели" встречу Шанхайской организации сотрудничества

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Жалобы президента Финляндии Александера Стубба, который назвал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) попыткой подорвать единство Запада, вызваны болью от утраты суверенитета его страной. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на заявление Стубба, в котором он отметил, что саммит стран ШОС в КНР является вызовом западному миру. По его словам, саммит - это попытка "подорвать единство глобального Запада".

"В школах ЕС географию, видимо, давно отменили - сразу, как запретили логику. Как может саммит в Азии подорвать единство на Западе? - указала Захарова. - Понимаю, что Финляндии обидно оказаться внутри диктаторского блока НАТО, а не участником равноправного сотрудничества, как в ШОС. Но теперь уже надо терпеть последствия утраты суверенитета".

Как отметила представитель российского дипведомства, очевидным прогрессом является то, что страны Запада наконец-то "увидели" саммит ШОС. "20 лет западные СМИ его не показывали своей аудитории", - добавила она.