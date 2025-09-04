Зампредседателя Совета Федерации отметил, что все участники саммита организации в КНР не ставят задачи противостояния кому-либо

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Саммит Шанхайской организации сотрудничества показал диссонанс между тем, что звучит на западных и на восточных площадках: со стороны Запада слышен "агрессивный алармизм", на Востоке и Юге говорят о глобальном развитии и равенстве государств и народов. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в своей колонке для ТАСС.

"Саммит ШОС и другие встречи в Китае показали огромный диссонанс между тем, что звучит на западных и на восточных площадках. Если на Востоке и Юге говорят о глобальном развитии, демократизации управления, возвращении <...> к праву, равенстве государств и народов, отказе от давления и инклюзивности, то на Западе царит агрессивный алармизм по поводу всего, что происходит не под его контролем", - сообщил Косачев.

Также он отметил, что существует давняя проблема Запада - "почти подростковый эгоцентризм". Все события в мире там видятся исключительно через призму самих себя, якобы все делается против Запада, "всюду заговоры, покушения на демократию", попытки подорвать систему, которая якобы так хорошо работала после Второй мировой войны, добавил сенатор.

"На пресс-конференции по итогам своего визита в Китай [президент России] Владимир Путин особо акцентировал внимание на том, что в ходе дискуссий и встреч ни разу за эти четыре дня не возникало ничего, что можно бы было назвать конфронтационным началом. Это очень важный момент, который подчеркивает - и ШОС, и ее саммит в КНР, и все участники встречи не ставят задачи противостояния кому-либо", - сообщил Косачев.

О саммите ШОС

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем приняли участие руководители более чем 20 государств и представители 10 международных организаций. По итогам саммита подписано 15 новых документов о сотрудничестве.