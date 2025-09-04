Нарышкин: многие западные лидеры выбрали "путь, ведущий в бездну"

Директор СВР указал на невыученные западными лидерами уроки истории

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин считает, что многие западные лидеры, используя "лекала прошлого века", идут по пути в бездну.

Выступая на церемонии открытия памятнику Юрию Андропову, бывшему руководителю СССР и главе КГБ СССР, директор СВР указал на невыученные многими западными лидерами уроки истории. По его словам, они "пока далеки от понимания того, что использование лекал прошлого века в попытках с помощью силы кроить под себя геополитическую карту мира - это путь, ведущий в бездну".