Путин: работа России и Лаоса идет по всем направлениям

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Россия развивает отношения с Лаосской Народно-Демократической Республикой по всем важным направлениям, в том числе сотрудничает с республиканскими силовыми структурами. На это указал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном.

"У нас в двухстороннем плане отношения развиваются по всем ключевым направлениям, включая и взаимоотношения между силовыми структурами", - сказал российский лидер на полях Х Восточного экономического форума (ВЭФ). Путин также напомнил, что в октябре исполнится 65 лет дипломатическим отношениям России и Лаоса.

"Вы хорошо знаете нашу страну, хотя в таком качестве посещаете ее впервые", - обратился президент РФ к премьеру Лаоса.

"Восточный экономический форум предоставляет возможность не только поработать в двустороннем режиме, но и пообщаться с коллегами, но и с большим количеством наших партнеров практически из всего Тихоокеанского региона, - продолжил Путин. - Уверен, что это будет полезная и очень содержательная поездка".

