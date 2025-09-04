Фактически длительность не ограничивают

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Пленарное заседание Восточного экономического форума (ВЭФ) с участием президента РФ Владимира Путина, как ожидается, продлится не менее двух часов. Именно столько на него отведено в программе, с которой ознакомился ТАСС.

При этом фактически длительность не ограничена.

Также в пленарном заседании примут участие премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

