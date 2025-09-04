Москалькова: спецслужбы РФ работают над взаимной с Украиной репатриацией граждан

Россия занимается возвращением из Сум вывезенных туда мирных курян

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Спецслужбы работают над взаимной репатриацией граждан, которую запросила Украина, для возвращения из Сум вывезенных туда мирных курян, есть определенные подвижки в этом вопросе. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, отвечая на вопрос ТАСС.

"Нашей стране был направлен список с предложениями провести взаимную репатриацию, и наши спецслужбы работают с этими условиями, потому что обмен гражданских лиц не предусматривает законодательство", - сказала Москалькова, уточнив, что Киев взамен на возвращение курян "рассчитывает на такое же возвращение людей украинского гражданства, спецслужбы в диалоге по этому вопросу, и есть определенные подвижки и предложения".

Москалькова добавила, что постоянно ведется диалог в нескольких форматах о возвращении курских граждан, которые оказались на территории Украины и которых украинская сторона не возвращает. "Оставшихся не возвращают. 23 человека еще остается на территории Украины", - сказала омбудсмен.

Ранее Татьяна Москалькова сообщала, что киевский режим, удерживая еще два десятка мирных жителей Курской области, насильственно перемещенных на территорию Украины, предоставил РФ список своих граждан для возможной взаимной передачи.