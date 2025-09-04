Эксперт Киселев: Запад изучает ПВО РФ для поставок дальнобойных ракет Киеву

Российской стороне необходимо серьезно подойти к этому вопросу, отметил Виталий Киселев

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Возможная передача странами "коалиции желающих" дальнобойных ракет киевскому режиму может свидетельствовать о попытках дальнейшего изучения ими возможностей ПВО России, как и в случаях с применением дальних беспилотников, наносящих удары по российским городам. Такое мнение высказал военный эксперт Виталий Киселев в эфире "Соловьев Live".

Ранее стало известно, что страны, входящие в так называемую коалицию желающих, высказали готовность поставлять Украине дальнобойные ракеты. Об этом говорилось в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера по итогам его участия во встрече в виртуальном формате.

"Поставка дальнобойных ракет - это такая ситуация: попробовать и посмотреть, как будет меняться конфигурация нашей ПВО, нашей системы РЭБ, наших РЛС и так далее. То есть нас изучают очень тщательно из космоса и на поле боя, и так далее, и с поставками оружия. <…> Пример тому - удары сегодня дальних беспилотников по территории Российской Федерации. Они (страны Запада - прим. ТАСС) тщательно к этому подходят, тщательно анализируют, <...> как бы они защищали себя. К этому нам надо очень серьезно подходить", - считает Киселев.

4 сентября в Париже проходит встреча членов так называемой коалиции желающих, на которой среди прочего планировалось обсуждать гарантии безопасности для Украины. Точное число участников неизвестно, однако ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в "коалиции" насчитывается уже 30 стран-членов.