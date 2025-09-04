Полярный мир сформировался, и он приобрел те очертания, которые могут обеспечить уверенный прогресс, уверен лидер КПРФ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС создали центр силы, который защищает мир от "нашествия натовцев, нацистов и фашистов". Такое мнение высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции в ТАСС.

"ШОС и БРИКС это то, что за последнее время создало тот центр силы, тот полюс, который позволяет нам уберечь планету от нового нашествия натовцев, нацистов и фашистов, - сказал политик. - Можно сделать выводы, что полярный мир, по сути дела, сформировался, и он приобрел те очертания, которые могут обеспечить мир на планете, уверенный прогресс и развитие".

Говоря о недавнем саммите ШОС, Зюганов отметил, что сущность Тяньцзиньской декларации и решений, принятых по итогам переговоров в Пекине, только "предстоит осознать".

"Результаты, на мой взгляд, будут весьма впечатляющие", - подчеркнул он.

Саммит ШОС проходил с 31 августа по 1 сентября в КНР. Участие в нем в том числе принял президент РФ Владимир Путин. Всего на мероприятии присутствовали лидеры более чем 20 государств и представители 10 международных организаций. Тяньцзиньская декларация - центральный документ саммита.