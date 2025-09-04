По словам депутатов, многие иностранные компании заблокировали доступ россиян к важной профессиональной информации

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и Владимир Плякин направили письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением компенсировать стоимость VPN-сервисов технологическим предпринимателям и ученым. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По словам депутатов, многие иностранные компании заблокировали доступ россиян к важной профессиональной информации, из-за чего отечественные специалисты оказались отрезаны от необходимых инструментов. Отсутствие у ученых и технологических предпринимателей легального, безопасного и доступного инструмента для доступа к профессиональным ресурсам напрямую тормозит темпы инновационного развития и создает риски для выполнения поставленных отраслевых задач, отметили парламентарии.

"Считаем необходимым разработать порядок компенсации расходов для подтвержденных категорий получателей - сотрудников аккредитованных IT-компаний, научных организаций и резидентов технопарков - на использование профессиональных VPN-сервисов. В текущих условиях они стали необходимым рабочим инструментом для доступа к зарубежным информационным ресурсам", - указано в тексте письма.

Авторы запроса подчеркивают, что речь идет о точечном обеспечении профессионалов инструментом, стоимость которого "несоизмеримо мала по сравнению с потерями от технологического отставания".