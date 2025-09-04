Путин встретился с членом политбюро ЦК Компартии Китая

В марте 2025 года Ли Хунчжуна назначили на пост сопредседателя Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проводит встречу с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

В марте 2025 года Ли Хунчжуна назначили на пост сопредседателя Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. По словам спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова, такое решение сильно повысило статус организации со стороны Китая: оно демонстрирует значимость для Пекина дружественных отношений с Москвой в условиях нынешнего миропорядка.

За последние дни это далеко не первый контакт Путина с представителями КНР. Во Владивосток президент РФ прилетел из Китая, где находился с четырехдневным визитом. Там российский лидер в том числе провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Встреча с Ли Хунчжуном организована на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Ли Хунчжун, наряду с другими иностранными гостями и Путиным, будет принимать участие в завтрашнем пленарном заседании.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий.