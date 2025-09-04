Путин поблагодарил Китай за безвизовый режим для россиян

Президент России попросил передать председателю КНР Си Цзиньпину, что это решение касается "сотен тысяч, если не миллионов" россиян

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил передать слова благодарности председателю КНР Си Цзиньпину за отмену в одностороннем порядке визового режима для граждан РФ.

"Но я бы вас очень просил передать ему (Си Цзиньпину - прим. ТАСС) самые наилучшие пожелания и слова благодарности за это решение (об отмене виз для россиян - прим. ТАСС), потому что оно носит не рядовой характер, оно касается просто, без всякого преувеличения, сотен тысяч, если не миллионов наших граждан", - обратился с просьбой Путин в ходе встречи с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

Глава государства также отметил, что они с Ли Хунчжуном синхронно приехали из Китая и в одно и то же время добрались до Владивостока.

Российский лидер также попросил передать наилучшие пожелания и поблагодарить руководство Китая и Си Цзиньпина за теплый прием и организацию работы, а также еще раз поздравить Пекин с блестящим проведением ШОС и теми инициативами, которые были выдвинуты председателем КНР. "Они все, я уже сказал об этом, являются масштабными и своевременными", - указал Путин.