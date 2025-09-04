Наибольшее число пропавших без вести приходится на 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду (одшбр) и 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ, сообщили в силовых структурах

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Наибольшее число пропавших без вести военнослужащих в Сумской области приходится на 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду (одшбр) и 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В украинских тематических группах по поиску пропавших военнослужащих из всех бригад, действующих на сумском направлении, лидером по количеству упоминаний является 95 одшбр ВСУ, - сказал собеседник агентства. - Однако, если учитывать процентное соотношение, то безусловным лидером является 225-й отдельный штурмовой полк ввиду того, что полк по численности личного состава приблизительно вдвое меньше бригады".

Он также подчеркнул, что таким образом 225-й отдельный штурмовой полк является "самым "мясным" подразделением ВСУ", добавив, что именно в нем командование меньше всего дорожит жизнью личного состава.

Собеседник агентства добавил, что за август родственники военных 95-й бригады опубликовали свыше 33 сообщений о поиске своих мужей, сыновей и родных - и это только в интернете. Он добавил, что многие мобилизованные украинцы родом из деревень и сел, в которых нет возможности пользоваться интернетом. К тому же, добавил он, важно учитывать, что в августе интенсивность боевых действий имела тенденцию к снижению. По мнению собеседника агентства, реальные данные о пропавших без вести гораздо выше.

Второе место по количеству запросов о пропавших без вести военнослужащих, добавил собеседник ТАСС, удерживает 156-я отдельная механизированная бригада ВСУ, солдаты которой упоминаются в два раза реже.