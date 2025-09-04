Постоянный представитель России при ООН отметил, что страна готова к политико-дипломатическому урегулированию кризиса

ООН, 4 сентября. /ТАСС/. Все стороны, заинтересованные в достижении мирного урегулирования на Украине, должны учитывать новые территориальные реалии. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Хочу подчеркнуть, что Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию кризиса. Вместе с тем необходимо понимать: чтобы мир был действительно прочным, все заинтересованные стороны должны учитывать новые территориальные реалии, возникшие после вхождения Крыма и четырех регионов в состав Российской Федерации. Это просто следует признать", - сказал он на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по Украине.

Глава российского диппредставительства отметил, что выбор воссоединения с Россией, который сделали жители Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, "стал не только восстановлением исторической справедливости, но и выражением воли народов, их стремления быть с теми, с кем их связывают века традиций, культуры, языка и общей истории".

"Причины этого нужно искать не в действиях России, а в целенаправленной русофобской политике пришедшего к власти при поддержке ряда западных стран неонацистского режима, который не оставил им другого выхода", - констатировал он.