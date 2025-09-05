ИКСА РАН: визит Путина в КНР стал сигналом, что две державы нельзя изолировать

Страны невозможно поссорить, уверен директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН) Кирилл Бабаев

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Главным результатом визита президента РФ Владимира Путина в Китай стала демонстрация того, что две страны невозможно поссорить и изолировать. Об этом заявил в беседе с ТАСС директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН) Кирилл Бабаев.

"Я думаю, что самый главный сигнал заключается именно в том, что Россия и Китай вместе. Их не удается поссорить, их не удается изолировать, и они будут продолжать координировать и свою внешнюю политику, и свое представление о будущем человечества и, конечно, будут продолжать выступать единым фронтом на международных площадках", - сказал он на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Кроме того, Бабаев назвал важным то, что Россия и Китай одинаково смотрят не только на прошлое, но и на будущее. "Сегодня, если мы разделяем взгляд на нашу общую память, прежде всего память о Великой Отечественной, о Второй мировой войне, то это уже говорит о том, что мы имеем общее видение будущего", - пояснил он.

"Вот у Китая и России это видение есть, и это, мне кажется, сигнал всему миру о том, что две великие державы в долгосрочном плане развивают свое партнерство, основываясь на едином видении того, каким образом должно быть реформировано все пространство мировой геополитики, мировой экономики в ближайшем будущем", - подчеркнул директор ИКСА РАН. По его словам, совместно РФ и Китай могут гораздо больше, чем каждая из стран по отдельности. Помимо этого, позитивной стороной отношений РФ с Китаем является то, что у них очень много целей, и сегодня две страны "могут все".

Безвизовый режим для россиян

Директор ИКСА РАН отметил, что отмена визового режима для граждан РФ в Китае "создает гигантский стимул для российских предпринимателей - для того, чтобы ехать в Китай, для того, чтобы организовывать свои совместные проекты с китайскими партнерами, устанавливать новые партнерства". "Я убежден, что сегодня это, пожалуй, одна из самых действенных мер. Ну и, конечно, то, что наши государства делают с точки зрения развития транспортной инфраструктуры, логистической, таможенной, гармонизации стандартов, законодательства", - пояснил он.

Отдельно Бабаев выделил строительство мостов через Амур, назвав его гигантским шагом вперед в двусторонней торговле для облегчения взаимодействия между двумя странами. "Мы сегодня активно работаем по формированию нового российско-китайского центра делового сотрудничества в Амурской области, который создается по поручению президента. Мне кажется, что если такие центры будут активно привлекать предпринимателей, как из России, так и из Китая, то это и есть та самая инфраструктура, тот самый ландшафт, который государство и наше, и китайское создают и должны создавать для нашего бизнеса", - отметил он.

По словам директора ИКСА РАН, "Китай уже является направлением номер один для российских туристов, выезжающих за рубеж". "Я думаю, что сегодня можно говорить о том, что интерес к китайской культуре, интерес к поездкам в Китай, к изучению Китая как страны, как цивилизации очень сильно возрастает. Мы это видим, я думаю, что это естественный процесс", - указал он.

В то же время Бабаев признал, что в России "традиционно очень мало знали о Китае". "Мы в школе его не проходим, мы практически не обладаем возможностями для изучения его культуры, даже не только древней, но и современной. Так вот сейчас у нас такие возможности появляются, конечно, нужно ими воспользоваться, потому что это уникальная, очень интересная цивилизация, и полагаю, что многих она привлечет, а для многих станет настоящей страстью", - подчеркнул он.

Визит Путина в КНР

Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина с 31 августа по 3 сентября находился в Китае с четырехдневным визитом. 31 августа - 1 сентября он принял участие в мероприятиях Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в городе Тяньцзинь. 2 сентября в Пекине прошли российско-китайские переговоры. 3 сентября в качестве главного гостя Путин принял участие в торжествах, посвященных 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.