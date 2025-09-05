После саммита ШОС партнерство Москвы и Пекина станет еще лучше, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Российско-китайские отношения находятся на пике, а после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) темп их развития ускорится. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

"Действительно, мы сегодня на пике были - вот до вчерашнего, позавчерашнего дня. Мы стратегические партнеры. Сегодня отношения между руководителями двух стран действительно вышли на очень высокий уровень, который беспрецедентно близкий, хороший, дружеский уровень, - сказал он на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). - Но мы еще не представляем, как быстро будут отношения развиваться после последнего саммита ШОС, потому что он действительно носил исторический характер".

По его мнению, "мир изменился", поскольку страны ШОС "полностью открыли все двери наружу и внутрь". "Они приняли кардинальное решение, что отношения надо развивать со всеми странами, в том числе и, как сегодня принято говорить, с глобальным Западом. Но мы должны вести самостоятельную политику, мы должны быть независимыми государствами, - пояснил он. - И нам вместе, в объединении, в рамках ШОС или БРИКС, или просто в двухсторонних отношениях между нашими странами, намного легче добиваться успеха, чем каждому по отдельности".

Как указал Титов, подводить итоги саммита ШОС и видеть его результаты "мы будем в ближайшие лет 100".

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

