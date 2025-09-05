Глава Росатома подчеркнул, что между компаниями обязательно должна быть взаимовыручка

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Международное доверие в пространстве Северного морского пути растет. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Восточного экономического форума.

Лихачев отметил, что иностранцы не пойдут в Арктику не только без юридически оформленного соглашения, но и без политического доверия. "Растет не только экономическая заинтересованность в использовании СМП и ТТК уже теперь, но и растет пространство международного доверия в этом крайне важном логистическом глобальном коридоре", - сказал он.

Глава Росатома подчеркнул, что между компаниями обязательно должна быть взаимовыручка. "Бывает так, что ледокол требует срочного отвлечения для решения какого-то инцидента, и компании ведут себя очень дружественно и по отношению друг к другу, и к Росатому, выделяя возможности отдельного ледокольного времени для решения общих проблем", - заключил он.