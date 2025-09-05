Трамп, вероятно, серьезно воспринимает тот факт, что Россия, Китай и страны ШОС формируют отличное от западного видение мира, отметил директор директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук Кирилл Бабаев

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Единство и сила России и Китая улучшили их положение за столом переговоров с Соединенными Штатами, которые когда-нибудь придется вести. Об этом заявил в беседе с ТАСС директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН) Кирилл Бабаев.

"Я думаю, что [президент США Дональд] Трамп достаточно серьезно воспринимает тот факт, что сегодня Россия, Китай и другие страны ШОС, страны мирового большинства, формируют некое новое видение мира, которое очень сильно расходится с западным видением", - сказал он на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя заявления американского президента о "заговоре" России, КНР и КНДР против США.

В то же время Бабаев отметил, что Трамп - "реалист, человек, который привык заключать сделки". "И, может быть, для сделки между Россией, Китаем и Соединенными Штатами этот сигнал был очень важен, потому что для заключения действительно взаимовыгодной сделки всегда важно показать партнеру, что ты силен так же, как и он. И мне кажется, это было сделано", - указал он.

По мнению директора ИКСА РАН, "Китай и Россия показали свою силу и свое единение, и это улучшило ситуацию за столом переговоров, которые неизбежно появятся рано или поздно между тремя странами". Как указал Бабаев, в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества и торжественных мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, которые прошли в Китае, Пекин продемонстрировал, что он является сверхдержавой и в военном, и в политическом отношении, продемонстрировал всему миру, что он обладает авторитетом у стран глобального Юга.

"Китай продемонстрировал новые образцы военной техники, которые, я полагаю, тоже специально были припасены именно для этого парада, для того, чтобы продемонстрировать военную мощь, которая продолжает расти. Ну и, конечно, Китай показал себя в то же время миротворцем, потому что та инициатива глобального управления, которая была выдвинута председателем [КНР] Си Цзиньпином, она говорит о том, каким может быть мир без конфликтов, войн и противоречий между великими державами, - отметил директор ИКСА РАН. - И то, что эта инициатива была поддержана российским президентом, говорит о том, что у наших стран общее видение, к которому, конечно, присоединятся и другие страны мирового большинства".

Ранее Трамп, комментируя военный парад в Пекине, попросил Си Цзиньпина передать привет Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну. "Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки", - написал он в Truth Social.