Пресс-секретарь президента РФ отметил, что успешно обсуждались очень серьезные вопросы

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность мероприятий, которые прошли в Китае, включая саммит ШОС в Тяньцзине и парад в Пекине по случаю 80-й годовщины победы над фашизмом во Второй мировой войне.

"Что касается поездки в Китай - это уже, скорее, про геополитику. Это про наши двусторонние отношения с Китаем и про геополитику в целом", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях Восточного экономического форума. - Это очень важные мероприятия, которые прошли: и саммит ШОС, и саммит ШОС в расширенном формате ШОС+, и мероприятия, которые посвящены 80-летию победы, и, непосредственно двусторонний блок вопросов, который обсуждался с председателем [КНР] Си [Цзиньпином]. Одно из важнейших сейчас направлений для нашей страны. Очень серьезные вопросы обсуждались и очень успешно".

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.