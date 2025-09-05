По его словам, отношения Москвы и Вашингтона "изрядно деградировали" из-за действий администрации Байдена

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Двусторонние отношения Москвы и Вашингтона "изрядно деградировали" вследствие действий администрации экс-президента США Джо Байдена. Теперь идет сложный процесс нормализации, он не может быть быстрым, поэтому необходимо набраться терпения, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Процесс нормализации двусторонних российско-американских отношений идет медленно, быстро он вряд ли может идти, потому что велика инерционность", - обратил внимание представитель Кремля в интервью "Известиям" в кулуарах Восточного экономического форума.

Он подчеркнул, что отношения Москвы и Вашингтона "изрядно деградировали благодаря "стараниям" предыдущей администрации США". "Исправлять это сложно, и это будет процесс, растянутый по времени. Здесь нужно набраться терпения", - заключил Песков.