Путин призвал слушать специалистов, а не мнения "в интернете"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, открывая заседание пленарной сессии Восточного экономического форума, напомнил установку, которую он время от времени повторяет в своих выступлениях. По его словам, "верить нельзя никому", однако если есть желание глубоко разобраться в какой-либо теме, нужно слушать специалистов, а не мнения в интернете.

Российский лидер отметил, что уже не раз отвечал на вопрос, кому можно доверять в непростых условиях современности, и ответ на него неизменен. "Верить никому нельзя, - резюмировал президент. - Нужно исходить из собственного опыта, обращаться к мнению не просто тех людей, которые с удовольствием сидят в интернете и высказывают свою точку зрения, обращаться к мнению специалистов, если есть желание глубоко разобраться в вопросе, который вас интересует".

Президент обратил внимание на то, что ничего революционного в таком подходе нет. "Но если обращаться к мнению действительно специалистов, то они разные, и вопросы, которые вы задаете, на самом деле только внешне кажутся простыми", - подчеркнул Путин.

"Вот вы сказали про цены, - обратился президент к модератору пленарной сессии. - Цена, рост цены - это как бы инфляция. Центральный банк борется с этой инфляцией и пытается вернуться к известным и нужным показателям, не больше 4-5%". Однако есть фактор высокой ключевой ставки, напомнил он.

"Это вызывает вопросы у тех, кто занимается реальным производством, и наверняка здесь многие сидящие в зале скажут, да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко увеличить, резко снижать. Но тогда цены будут расти", - объяснил свою мысль глава государства. При этом он заверил, что российские власти, как правительство, так и в целом финансовый блок, весьма профессионально подходят к вопросу.

