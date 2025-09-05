О чем рассказал Песков

Президент России Владимир Путин признателен лидеру США Дональду Трампу за его мирные усилия и конструктивные отношения в целом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС на ВЭФ.

Однако разговоры Путина и Трампа проходят непросто, поскольку каждый из них отстаивает интересы своей страны, признал он.

ТАСС собрал основные заявления пресс-секретаря президента.

Планы Путина на пленарное заседание ВЭФ

Главной темой выступления Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума станет социально-экономическое развитие Дальнего Востока: "[Главными будут] вопросы социально-экономического развития Дальнего Востока".

Приглашение Зеленского в Москву

Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву "поговорить, а не капитулировать".

Урегулирование украинского конфликта продвигается, но говорить о сроках его завершения пока рано: "[Путин] сказал, что свет в конце тоннеля есть".

Россия готова добиваться своих целей по Украине мирным путем, но в отсутствие такой возможности она будет продолжать СВО.

Отношения с Трампом

Подробностей по возможному новому разговору президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет: "Пока никаких наработок нет".

Разговоры Путина и Трампа проходят непросто, потому что каждый отстаивает интересы своей страны: "Это непростые разговоры. Каждый отстаивает интересы своей страны. Но Путин высоко это ценит. Он признателен Трампу за это".

Путин высоко ценит усилия президента Трампа, а также "конструктивный характер их отношений".

Кремль воспринимает Трампа именно как президента США, без дополнительных субъективных характеристик: "Трамп для нас - президент Соединенных Штатов Америки".

Контакты по разным линиям