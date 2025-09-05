Президент России Владимир Путин признателен лидеру США Дональду Трампу за его мирные усилия и конструктивные отношения в целом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС на ВЭФ.
Однако разговоры Путина и Трампа проходят непросто, поскольку каждый из них отстаивает интересы своей страны, признал он.
ТАСС собрал основные заявления пресс-секретаря президента.
Планы Путина на пленарное заседание ВЭФ
- Главной темой выступления Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума станет социально-экономическое развитие Дальнего Востока: "[Главными будут] вопросы социально-экономического развития Дальнего Востока".
Приглашение Зеленского в Москву
- Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву "поговорить, а не капитулировать".
- Урегулирование украинского конфликта продвигается, но говорить о сроках его завершения пока рано: "[Путин] сказал, что свет в конце тоннеля есть".
- Россия готова добиваться своих целей по Украине мирным путем, но в отсутствие такой возможности она будет продолжать СВО.
Отношения с Трампом
- Подробностей по возможному новому разговору президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет: "Пока никаких наработок нет".
- Разговоры Путина и Трампа проходят непросто, потому что каждый отстаивает интересы своей страны: "Это непростые разговоры. Каждый отстаивает интересы своей страны. Но Путин высоко это ценит. Он признателен Трампу за это".
- Путин высоко ценит усилия президента Трампа, а также "конструктивный характер их отношений".
- Кремль воспринимает Трампа именно как президента США, без дополнительных субъективных характеристик: "Трамп для нас - президент Соединенных Штатов Америки".
Контакты по разным линиям
- Россия и США ведут контакты по разным линиям - между Кремлем и Белым домом, между спецслужбами, но "пока это не привело к комплексному оживлению всех наших связей".
- Отношения России и США слишком сильно пострадали при предыдущей американской администрации - на их восстановление потребуется время: "Процесс выхода наших отношений из полного оцепенения займет время. Есть негативная инерционность. Слишком уж серьезный урон был причинен всей архитектуре наших двусторонних отношений".
- Россия и США пока не дошли до восстановления связей в области культуры и спорта: "До этого пока не дошло".