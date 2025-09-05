Президент напомнил, что развитие Дальнего Востока и Сибири было обозначено национальным приоритетом России на весь XXI век еще в послании Федеральному собранию в конце 2013 года

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Дальний Восток по ряду показателей опережает общероссийские темпы развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"За прошедшие годы по многим ключевым показателям, в первую очередь экономическим, Дальний Восток занял лидирующие позиции, опережая общероссийские темпы", - сказал Путин.

Президент напомнил, что развитие Дальнего Востока и Сибири было обозначено национальным приоритетом России на весь XXI век еще в послании Федеральному собранию в конце 2013 года. Путин отметил, что с тех пор формировалась и обновлялась нормативная база, а также запускался ряд инструментов поддержки бизнеса, включая территории опережающего развития, режим свободного порта Владивосток и преференциальный режим на Курилах, в том числе в специальном административном районе на острове Русский.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.