Путин уверен, что развитие прямого авиасообщения послужит сближению с КНДР

Первый полет по маршруту Москва - Пхеньян прошел в конце июля

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что развитие прямого авиасообщения послужит дальнейшему сближению с КНДР, установлению более прочных связей между Москвой и Пхеньяном.

"Отмечу также знаковые события, такие как восстановление после пандемии ковида авиарейсов между Владивостоком и Пхеньяном, а также запуск прямого авиасообщения между столицами России и Корейской Народно-Демократической Республики. Полет по этому маршруту состоялся в конце июля, а месяцем ранее возобновилось курсирование беспересадочных вагонов между Москвой и Пхеньяном. Уверен, эти решения послужат дальнейшему сближению наших стран, установлению более прочных связей", - сказал он на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Российский лидер также отметил инициативу корпорации "ВЭБ.РФ". "Подготовлены мастер-планы развития 12 новых всесезонных курортов в Приморье, на Сахалине и на Камчатке, что позволит в течение 10 лет практически удвоить количество туристов, которые приезжают в эти регионы", - указал глава российского государства.