Нормативные базы уже готовы, отметил президент РФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пригласил всех заинтересованных партнеров России принять участие в работе международных территорий опережающего развития (ТОР) в РФ.

"Нормативные базы уже готовы, и с 1 января 2026 года международные ТОР будут работать в Забайкалье, Амурской области, Еврейской автономной области в Хабаровском крае, и в Приморье. Приглашаем воспользоваться этой новой возможностью всех заинтересованных наших партнеров", - заявил он, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).