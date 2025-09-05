Путин поблагодарил иностранных гостей за участие в ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке поблагодарил иностранных гостей за участие.
"Со своей стороны хочу выразить слова благодарности нашим иностранным гостям, которые приехали к нам, проявляют интерес к работе с нами и посчитали возможным потратить на это свое драгоценное время", - сказал Путин.
Президент отметил, что на ВЭФ в текущем году приехали участники из более чем 70 государств.
