Климов: ШОС создали не против кого-то, а для решения вопросов ее стран-участниц

Работа в рамках Шанхайской организации ведется не в "в пику кому-то", отметил заместитель председателя комитета СФ по международным делам

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) создана не в "пику кому-то", а для решения общих вопросов ее стран-участниц. Об этом заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы занимаемся развитием Шанхайской организации сотрудничества вместе с нашими партнерами. <...> Но мы делаем эту работу не вопреки кому-то, не в пику кому-то, мы делаем ее для решения наших общих вопросов, которые интересуют страны входящие нынче в состав ШОС и те страны, которые являются государствами, участвующими в определенных аспектах этой работы вместе со странами ШОС. <...> Нам необходимо все-таки не забывать и об обеспечении гарантированной безопасности стран в данном случае, входящих в ШОС. И между прочим, поэтому во время саммита в Китае была поднята идея создания некоего центра мониторинга угроз для государств, входящих в ШОС", - сообщил Климов.

Работа в рамках ШОС не может не интересовать другие государства, особое отношение ко всему этому у стран Запада, отметил он.

"Они традиционно видят во всем, что не относится к ним самим, враждебность, действуя по правилу, кто не с нами, тот против нас. Но эти правила, на мой взгляд, с точки зрения геополитики устарели. После того, как закончились попытки создания однополярного мира с центром в так называемом коллективном Западе, сам коллективный Запад начал на глазах разваливаться", - добавил сенатор.