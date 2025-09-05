Путин: РФ открыта и не будет замыкаться "в национальной скорлупе"

Президент России отметил, что страна открыта к сотрудничеству со всеми государствами мира

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия открыта, ни от кого не отгораживается и не будет замыкаться "в национальной скорлупе". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Современный мир очень взаимосвязан, исходя из технологического развития. И замкнуться в какой-то "национальной скорлупе" очень сложно и вредно, потому что это будет вести к понижению конкурентоспособности. Мы исходим из того, что мы открыты к сотрудничеству со всеми странами мира, конечно, прежде всего с теми, кто хочет с нами работать, с нашими друзьями. Но мы не отгораживаемся ни от кого", - сказал российский лидер.

Обращаясь к присутствующим, Путин выразил уверенность, что "подавляющее большинство, если не все сидящие в этом зале, согласятся: такая открытость выгодна всем, кто придерживается такой точки зрения и такой политики".

Отвечая на вопрос о том, "во благо ли" протекционизм, российский лидер ответил, что "это во вред". "Во вред и тем, кто [такую политику] применяет, и во вред международной торговле. Это ведет к сепаратизму региональному и страновому, ничего хорошего здесь не будет для тех, кто пытается проводить такую политику".

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.