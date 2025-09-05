Президент РФ отметил, что консультаций с лидером США пока не было

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у него пока не было разговора с президентом США Дональдом Трампом после встречи коалиции желающих в Европе.

"Пока по результатам вот этих консультаций в Европе у нас разговоров (с президентом США Дональдом Трампом прим. ТАСС) не было. Ну и, собственно, сложновато мне было это делать, я только что из Китая приехал и здесь (во Владивостоке - прим. ТАСС) нахожусь. Но здесь никаких проблем для коммуникации у нас нет", - сказал он на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).