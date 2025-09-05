Путин дал стопроцентную гарантию безопасности Зеленскому в Москве

Президент РФ отметил, что при этом просьбы Киева о встрече и постановка условий о месте ее проведения являются "избыточным запросом"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия готова гарантировать безопасность Владимира Зеленского и представителей Киева, если они решат приехать на встречу в Москву. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы готовы ко встречам на высшем уровне. Украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал: "Готов, пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность - гарантия 100%", - сказал глава государства.

Путин отметил, что при этом просьбы Киева о встрече и постановка условий о месте ее проведения являются "избыточным запросом".

