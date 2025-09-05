Конкурентная продукция из Европы должна была "убить" производство страны и лишить ее торговых связей с Россией, заявил президент РФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Украины Виктор Янукович "прослезился", поняв результаты экономической ассоциации страны с Евросоюзом - конкурентная продукция из Европы должна была "убить" производство страны и лишить ее торговых связей с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Встраивание Украины в европейскую систему экономических отношений было связано для нас с некоторыми проблемами экономического характера, потому что Украина входила в зону свободной торговли, у нас были открыты таможенные границы. И для нас это имело последствия определенные. И Украина должна была положить на чашу весов, что она теряла в контактах с нами, прямо в прямом выражении денежном и в кооперационном и что она приобретала там. Над этим и задумался президент [Виктор] Янукович. Он посчитал и прослезился, потому что открытие рынков для конкурентоспособной, высококонкурентоспособной европейской продукции убивало производство на самой Украине и закрывало кооперационные и торговые связи с Россией", - сказал глава государства.

Путин отметил, что Украина как тогда, так и сейчас ставила перед собой задачу вступления в ЕС. "И повторяю, это законный выбор Украины, как выстраивать свои международные связи, как обеспечивать свои интересы в области экономики, с кем заключать союзы", - сказал президент.

При этом он отметил, что Янукович стремился добиться этого сотрудничества с ЕС на взаимовыгодных условиях. Россия началу политики интеграции Украины в Европу не мешала, так как страну этот вопрос не касался и затрагивал только интересы РФ при операционных связях.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.