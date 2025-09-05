Путин: без оглядки на безопасность РФ нельзя решать вопросы безопасности Украины

Президент РФ подчеркнул, что это необходимо несмотря на то, что каждая страна имеет право выбора обеспечения своей собственной безопасности

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Вопросы безопасности Украины невозможно решать без оглядки на безопасность России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Несмотря на то, что каждая страна имеет право выбора обеспечения своей собственной безопасности, но без оглядки на безопасность самой России, такие вопросы не решаются", - сказал президент.

Путин указал, что есть общее правило, выраженное и записанное в европейские документы: "Безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой".

