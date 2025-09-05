Они не нацелены против третьих стран, указал пресс-секретарь президента РФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Взаимодействие России, Китая и КНДР не нацелено против третьих стран, оно развивается в интересах граждан трех государств. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам.

Представителю Кремля был задан вопрос, касающийся заявлений президента США Дональда Трампа о том, что лидеры трех стран якобы готовят заговор за его спиной. "Нет, они не готовят заговор. Природа этой кооперации, этого диалога [направлена] не против третьих стран, а [нужна] для народов этих стран", - ответил Песков.

Ранее Трамп, комментируя военный парад в Пекине, попросил председателя КНР Си Цзиньпина передать привет президенту РФ Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну. "Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки", - написал он в Truth Social.