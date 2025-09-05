Голосование пройдет с 5 по 7 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области открылось в Санкт-Петербурге, сообщил в своем Telegram-канале председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин.

"На избирательном участке встречают первых избирателей", - отметил глава петербургского избиркома.

Избирательный участок для жителей Курской области находится на улице Красного Текстильщика, дом 10-12, литера Д.

Голосование пройдет с 5 по 7 сентября. 5 и 6 сентября избирательный участок будет открыт с 08:00 до 20:00 мск, 7 сентября - с 08:00 до 15:00 мск.

Экстерриториальные избирательные участки для голосования на досрочных выборах губернатора Курской области созданы в 15 российских регионах. Всего создано 20 таких участков, сообщили ранее в региональном избиркоме.