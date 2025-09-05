Соответствующий указ подписал глава региона Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 5 сентября. /ТАСС/. Евгений Ширшов назначен временно исполняющий обязанности министра спорта и туризма ДНР. Соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин.

"Возложить временное исполнение обязанностей министра спорта и туризма Донецкой Народной Республики на Ширшова Евгения Александровича - первого заместителя министра спорта и туризма Донецкой Народной Республики", - следует из документа.

Указ подписан и вступил в силу сегодня.

Накануге глава ДНР подписал указ об освобождении от должности министра спорта и туризма ДНР Юрия Мартынова. Он стал министром молодежи, спорта и туризма ДНР в марте 2023 года. В декабре 2024 года в связи с преобразованием министерства был назначен министром спорта и туризма республики.